LTIMindtree collabora con CAST AI per aiutare le aziende a ottimizzare i loro investimenti nel cloud

WARREN, New Jersey e MUMBAI, India: LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], una società di livello internazionale che offre soluzioni digitali e servizi di consulenza tecnologica, annuncia una collaborazione strategica con CAST AI, azienda leader nel settore SaaS specializzata nell’ottimizzazione automatizzata dei costi per clienti che eseguono le loro applicazioni native sul cloud tramite Google Cloud, AWS e Microsoft Azure. La partnership consentirà alle due imprese di contenere, in media, oltre il 60% dei costi relativi al cloud mentre ammodernano le applicazioni legacy per la transizione al cloud.

Questa collaborazione riunisce la piattaforma LTIMindtree Infinity e quella di ottimizzazione dei costi relativi al cloud sviluppata da CAST AI per fornire alle aziende una visione completa del loro portafoglio cloud.

Gitanjali.sreepal@ltimindtree.com



Fonte: Business Wire

