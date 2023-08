Canva festeggia 10 anni di offerta di strumenti di progettazione al mondo

SYDNEY: Canva, l'unica piattaforma di comunicazione visiva all-in-one al mondo, festeggia oggi il 10º anniversario del lancio di Canva da parte dei cofondatori Melanie Perkins, Cliff Obrecht e Cameron Adams, avvenuto con l'ambizioso obiettivo di incoraggiare il mondo a progettare.

Mentre tutto ha avuto inizio in modo modesto attorno a un tavolo a Perth, in Australia, Canva ora è passata ad avere un team di oltre 4.000 dipendenti suddivisi in otto sedi. Dieci anni dopo la sua creazione, Canva si è affermata come pioniera nella categoria della comunicazione visiva di massa ed è ora sinonimo di progettazione rapida e semplice. Oltre 135 milioni di persone usano ogni mese la piattaforma di Canva, e assieme hanno creato più di 17 miliardi di progetti.

