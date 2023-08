Lenovo amplifica la sostenibilità dei clienti con un nuovo servizio di trasporto a emissioni ridotte di carbonio

La nuova soluzione mette in grado le aziende di conseguire gli obiettivi di sostenibilità tramite un’alternativa a ridotte emissioni di anidride carbonica per il trasporto di prodotti IT acquistati

RALEIGH, North Carolina: Per sostenere i clienti aziendali attenti alle emissioni di carbonio nel loro viaggio sulla strada della sostenibilità, Lenovo offre ora un esclusivo servizio di trasporto a ridotte emissioni di anidride carbonica che consente alle aziende di contenere il loro impatto sulle emissioni di carbonio quando dispositivi informatici vengono spediti per via aerea. Attraverso questo servizio i clienti possono acquistare crediti SAF (Sustainable Aviation Fuel, benzina avio sostenibile) e attribuire il vantaggio in termini della riduzione di emissioni al loro acquisto di dispositivi informatici, conseguendo una riduzione di almeno il 70% delle emissioni di CO21.

Il SAF – un prodotto più ecologico quando si desidera sostituire la benzina avio convenzionale – ha il potenziale2 di ridurre le emissioni di CO2 nel settore del trasporto aereo e consente alle aziende di raggiungere gli obiettivi relativi alle emissioni dell’ambito 3 (Scope 3).

