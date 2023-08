MSCI espande la propria collaborazione con Google Cloud per accelerare lo sviluppo di soluzione a base di IA per il settore degli investimenti

Nuove soluzioni basate sull'IA generativa di MSCI, supportate da Google Cloud, aiuterà gli investitori a identificare e gestire i rischi e le opportunità, così come favorire l'innovazione e velocizzare i processi decisionali

NEW YORK: MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornitore leader di strumenti e servizi a supporto delle decisioni critiche per la comunità globale degli investitori, ha oggi annunciato l'espansione della propria partnership con Google Cloud per accelerare lo sviluppo di soluzioni basate sull'IA generativa (gen AI) per il settore degli investimento. Sostenute dalla piattaforma Vertex AI per l'AI gen di Google Cloud e dalla tecnologia climatica, inclusa BigQuery Geospatial ed Earth Engine, le soluzioni prodotte aiuteranno i clienti di MSCI a gestire in modo migliore i rischi e le opportunità dei loro portfolio, per prendere così decisioni di investimento sempre più informate e accurate.

