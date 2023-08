Seez lancia il primo chatbot del settore automobilistico alimentato da GPT per le concessionarie in Europa e Medio Oriente

“La sinergia svelata: i moduli IA di Seez perfettamente sovrapposti a un chatbot alimentato da GPT”

COPENHAGEN, Danimarca: Seez, l'innovativa start-up tecnologica in ambito automobilistico, sta facendo scalpore con "Seezar", un innovativo chatbot alimentato da GPT realizzato su misura per le concessionarie in Europa e Medio Oriente. Questa soluzione gestita da IA rappresenta un punto di svolta e rivoluzionerà le interazioni di clienti e operazioni nel settore automobilistico.

Addestrato con i nostri moduli IA e vasti set di dati automobilistici, il bot alimentato da GPT offre risposte e realizza attività in modo immediato nell'ambito di diversi argomenti. Partendo dall'assistenza clienti, le capacità di Seezar presto si estenderanno alle vendite e alla gestione dei contatti, integrandosi perfettamente nei flussi di lavoro delle concessionarie.

Seezar si integra con SeezPad, la nostra piattaforma omnicanale per showroom, incorporando funzionalità di gestione dei contatti e CRM. Tale integrazione consolida le interazioni, semplificando la comunicazione e arricchendo il percorso del cliente. Le concessionarie si avvalgono delle intuizioni dell'IA per un marketing mirato, raccomandazioni personalizzate e un'assistenza clienti migliorata.

Seezar sottolinea l'impegno di Seez nello sfruttare il potenziale dell'IA nel settore automobilistico. Sulla base del successo del suo chatbot Caesar del 2017, Seez offre alle concessionarie soluzioni basate sull'IA che migliorano le esperienze e generano vendite.

Tarek Kabrit, CEO di Seez, afferma: "Abbiamo lanciato un chatbot IA 6 anni fa. Probabilmente era troppo presto, ma ora, con lo sviluppo di ChatGPT, il maggiore livello di digitalizzazione delle concessionarie e la disponibilità dei clienti a portare a termine gran parte dell'acquisto online, riteniamo che tutto abbia contribuito in modo perfetto a inaugurare una nuova era nel modo in cui le persone cercano e acquistano le auto, e siamo molto contenti di rivestire un ruolo in questo senso."

Sviluppato per le concessionarie in Europa e Medio Oriente, Seezar supera i limiti dei chatbot tradizionali, migliorando la comprensione e l'analisi. Questa innovazione si allinea al cambiamento digitale del settore e all'adozione dell'intelligenza artificiale. La fase iniziale della soluzione entusiasma le concessionarie in lista d'attesa, mentre si prepara una graduale implementazione nel primo gruppo.

I successi di Seez coprono l'espansione in Europa, il lancio del marketplace danese, la prima auto venduta online nei Paesi nordici e i partenariati con TRYG e Santander. Un recente finanziamento non divulgato alimenta la crescita nell'area MENA e in Europa, rafforzando l'impegno nei confronti dell'AI e lanciando l'eccellenza automobilistica alimentata da GPT.

La sinergia dei moduli IA di Seez, assieme alla tecnologia GPT, porta Seezar in prima linea dell'innovazione, ottimizzando le capacità omnicanale per le concessionarie.

