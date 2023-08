VertiGIS, azienda innovatrice nei software GIS, acquisisce ibR, azienda operante nello stesso settore della Location-Intelligence

Le competenze verranno incorporate nella nuova unità di business e centro innovazione

BONN, Germania & LONDRA: VertiGIS, azienda leader nella fornitura di servizi e software nel campo del geographic information systems (GIS) e spatial asset management, ha oggi annunciato di aver acquisito ibR Gesellschaft für Geoinformation mbH (ibR).

VertiGIS ha anche annunciato un nuovo business per il land management che unisce le competenze tra la regione DACH —inclusa la Germania, Austria e Svizzera—così come un centro innovativo a Berlino per lo sviluppo SaaS/cloud per supportare la propria base clienti in continua espansione.

Situato a Bonn, ibR è specializzato nei sistemi GIS per il catasto e le misurazioni. Condivide la stessa missione di VertiGIS per l'evoluzione dei processi di land management tramite la fornitura di software moderni GIS.

Fonte: Business Wire

