LivaNova svela l'Essenz In-Line Blood Monitor con l'approvazione U.S. FDA 510(k) e marchio CE

LONDRA: LivaNova PLC (Nasdaq: LIVN), azienda leader nelle tecnologie mediche, ha oggi annunciato di aver ricevuto l'approvazione 510(k) dalla U.S. Food and Drug Administration (FDA) e il marcio CE Mark per il proprio Essenz™ In-Line Blood Monitor (ILBM), che fornisce misurazioni precise e continue di parametri essenziali del sangue ai perfusionisti grazie a procedure di bypass cardiopolmonare (CPB). La soluzione ILBM è integrata all'interno della piattaforma di nuova generazione CPB di LivaNova, ovvero l'Essenz™ Perfusion System, che consente ai perfusionisti di accedere e gestire parametri precisi relativi al sangue direttamente dal sistema stesso, senza il bisogno di avere monitor o supporti aggiuntivi.

I sistemi attuali che analizzano il sangue e i suoi parametri mostrano solo la condizione clinica di un paziente nell'esatto momento in cui viene preso un campione, che però può diventare rapidamente irrilevante per via dei costanti cambiamenti.

Fonte: Business Wire

