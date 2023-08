Aqara presenta all'IFA 2023 i nuovi dispositivi per la casa intelligente e si impegna per il futuro del vivere connesso

BERLINO: Aqara, fornitore leader di prodotti per la casa intelligente, è lieto di annunciare che parteciperà all'IFA di quest'anno e, in quest'occasione, presenterà numerosi e nuovi dispositivi per il settore. Tra le novità vi sono la serratura smart U200, la videocamera E1, il modulo con relè a due canali T2, la plafoniera T1M e una presa da muro europea. Aqara effettuerà la dimostrazione di questi nuovi dispositivi congiuntamente ad altre tecnologie e soluzioni per la casa intelligente presso il suo stand (H22, 214).

Impegnata a rendere la tecnologia per la casa intelligente sempre più accessibile alle famiglie di tutto il mondo, Aqara continua a espandere il proprio portafoglio di prodotti per consentire numerosi casi di utilizzo dell'automazione domestica. Secondo le previsioni, nei prossimi mesi sarà possibile ordinare i cinque nuovi prodotti che debutteranno all'IFA.

Serratura smart U200 - La nuova serratura smart U200 di Aqara è una soluzione retrofit che offre a un'ampia base di utenti la comodità di poter accedere senza chiavi alla propria abitazione. La serratura è compatibile con i cilindri esistenti e non richiede la foratura né modifiche alle porte. U200, la prima serratura smart Matter-over-Thread di Aqara, sarà in grado di interagire con una vasta gamma di ecosistemi e prodotti per la casa intelligente. Utilizzando una scheda NFC di Aqara, oppure determinati dispositivi mobili con supporto della tecnologia NFC, gli utenti possono aprire le serrature con una facilità senza precedenti. Altre opzioni di accesso sicure comprendono lo sblocco automatico e il riconoscimento tramite impronta digitale, codice PIN e app mobili. Per la serratura smart U200, nei prossimi mesi dell'anno, Aqara ha anche in programma l'inizio della sua prima campagna di crowdfunding su Kickstarter.

Videocamera E1 - Aqara sta espandendo il portafoglio delle sue videocamere di sorveglianza per la casa con il modello E1 Pan/Tilt 2K. Come altre videocamere domestiche per interni dell'azienda, questa novità supporta le principali piattaforme di terze parti, come Apple Home (incluso il Video sicuro di HomeKit), Amazon Alexa e Google Home. Basata su Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, la videocamera consente una maggior fluidità nella visualizzazione in diretta e un'esperienza di abbinamento più semplice. Altre funzionalità della videocamera E1 comprendono il rilevamento delle persone basato sull'IA, il tracciamento delle persone e opzioni per un'archiviazione flessibile, ad esempio sul cloud, su scheda microSD e di tipo NAS.

Modulo con relè a due canali T2 - Il modulo con relè a due canali T2 è una soluzione versatile per l'automazione della casa che consente di gestire vari dispositivi in modo semplice, come illuminazione, tapparelle motorizzate, porte dei garage, caldaie elettriche e riscaldamento a pavimento. Compatibile con Zigbee 3.0, questo modulo con relè a due canali supporta Matter-over-bridge ed è compatibile con le principali piattaforme di terze parti, oltre a consentire agli utenti di monitorare i consumi di energia e a garantire la tranquillità tramite funzionalità per la sicurezza, come protezione da surriscaldamento e da sovraccarico e la configurabilità dei limiti di potenza. Alimentato con corrente CA (100-250V) o CC (24-60V), il relè a due canali supporta carichi totali (e per canale) fino a 10A.

Plafoniera T1M - Dopo la striscia LED T1, annunciata nel mese di agosto 2023, Aqara lancia sui mercati globali il suo secondo dispositivo per l'illuminazione intelligente. Con un diametro di circa 50 centimetri, la plafoniera T1M offre un ampio spettro di tinte, dai bianchi sintonizzabili a 16 milioni di colori vivaci, grazie a cui gli utenti possono creare la luce d'ambiente adatta per occasioni e stati d'animo diversi. Altre funzionalità comprendono un anello RGB settabile in modo indipendente, per effetti sfumati, e l'integrazione nell'automazione domestica, come l'uso dell'anello RGB per indicare potenziali pericoli, ad esempio una porta aperta oppure perdite d'acqua. Come altri dispositivi Zigbee targati Aqara, la plafoniera T1M offre consumi ridotti negli intervalli di inattività, il supporto Matter-over-bridge e un'ampia compatibilità con le principali piattaforme.

Presa da muro europea - Infine, Aqara lancia una presa elettrica da muro intelligente per il mercato UE. Tramite app mobili, assistenti vocali e automazione domestica, il prodotto consente di gestire facilmente i dispositivi collegati e aiuta gli utenti a tenere traccia dei consumi energetici. La nuova presa è anche configurabile per verificare e segnalare lo stato dei dispositivi collegati, consentendo di utilizzare lo stato di accensione/spegnimento di un elettrodomestico come trigger di automazione, ad esempio per chiudere le tende e abbassare le luci quando la TV è accesa, oppure per avvisare l'utente che la lavatrice ha finito il ciclo di lavaggio. Come ripetitore della rete Zigbee, questa presa elettrica migliora anche l'affidabilità della rete e la reattività di altri dispositivi compatibili per la casa intelligente.

"Aqara è in prima linea per rinnovare l'esperienza della casa intelligente, come comprovato da questi nuovi prodotti, ciascuno nato attorno alla comodità e allo stile di vita dell'utente a dimostrazione della dedizione di Aqara verso la qualità e l'innovazione", è il commento di Cathy You, vicepresidente senior di Aqara per le attività e la strategia globali. "Invitiamo tutti a venirci a trovare al nostro stand, per provare in prima persona il futuro che stiamo costruendo insieme".

Fonte: Business Wire

