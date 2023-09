Bata seleziona Blue Yonder per rivoluzionare la pianificazione di merchandising e riassortimenti

La prestigiosa impresa calzaturiera metterà in atto la soluzione di allocazione e riassortimento di Blue Yonder per migliorare e snellire le attività

LOSANNA (Svizzera) e SCOTTSDALE (Ariz.): Al fine di garantire l'accuratezza del posizionamento dei propri prodotti Bata, marchio leader nel settore delle calzature, ha deciso di trasformare digitalmente la pianificazione di merchandising e riassortimento con Blue Yonder, prestigiosa azienda in ambito di soluzioni per catene di fornitura. Bata metterà in atto la soluzione basata su SaaS di Blue Yonder Allocation & Replenishment per soddisfare le diverse esigenze dei clienti e conseguire i propri obiettivi commerciali.

Bata, nota per l'ampia gamma di calzature, vende oltre 150 milioni di paia di scarpe l'anno e vanta una rete di oltre 5.300 punti vendita al dettaglio.

Fonte: Business Wire

