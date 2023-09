Fido diventa Trustfull e si apre al mercato internazionale

Con il nuovo nome, il rafforzamento del team e il lancio di un hub internazionale a Belgrado, la società punta all’espansione su scala globale e alla leadership di mercato.

MILANO, Italia: Fido, la piattaforma per l’analisi del rischio digitale, annuncia il cambio di nome in Trustfull. La scelta riflette la rinnovata missione aziendale volta ad incrementare la sicurezza delle imprese che operano online, espandere l’attività a livello internazionale e diventare leader di settore.

Con un mercato globale delle soluzioni per la gestione dell'identità digitale stimato in crescita a 70,8 miliardi di dollari entro il 2030, Trustfull punta a ricoprire un ruolo primario nell’analisi dei segnali digitali.

Trustfull è una piattaforma in grado di fornire una valutazione del rischio tramite l’analisi di: numero di telefono, indirizzo e-mail, nome, indirizzo IP, dispositivo e browser. Grazie all’utilizzo di algoritmi proprietari, Trustfull aiuta grandi imprese come Banca Sella, Younited, Nexi, Twilio e Cofidis a potenziare i loro processi di risk assessment, bloccare tempestivamente operazioni sospette e, al contempo, aumentare i tassi di conversione.

La soluzione globale di Trustfull si rivolge alle imprese che operano in svariati settori e può essere utilizzata per valutare diverse tipologie di rischio tra cui la verifica dell’identità, l’antiriciclaggio e la prevenzione delle frodi transazionali.

Dopo aver raccolto oltre 6,5 Milioni di euro da United Ventures e altri investitori, la società si è rafforzata tramite l'ingresso di figure dirigenziali provenienti da multinazionali come UniCredit, Experian e Telesign e ha creato un hub commerciale a Belgrado per supportare la crescita a livello internazionale.

“Il continuo rilascio di nuove funzionalità, l’esperienza maturata nelle diverse applicazioni della piattaforma e la dotazione di capitale ci mettono oggi nelle condizioni migliori per esprimere pienamente le nostre potenzialità in un mercato in rapida e intensa crescita", ha dichiarato Marko Maras, CEO di Trustfull. "Rebranding, apertura dell’hub e rafforzamento del management ci permetteranno sicuramente di accelerare il nostro percorso di crescita”.

About Trustfull

Trustfull è una piattaforma cloud che permette di processare in tempo reale centinaia di dati che derivano dall’analisi dei digital footprints (numero di telefono, indirizzo email, indirizzo IP, dispositivo, browser). Attraverso l’utilizzo di algoritmi di machine learning proprietari, Trustfull fornisce modelli di valutazione del rischio per diverse applicazioni legate alla verifica dell’identità, alla prevenzione delle frodi digitali, KYC & AML.

