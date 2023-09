teamLab Planets TOKYO Vince i World Travel Awards per “Asia’s Leading Tourist Attraction 2023”

TOKYO: teamLab Planets TOKYO in Toyosu, Tokyo è stata annunciata vincitrice dei World Travel Awards 2023 come “Asia’s Leading Tourist Attraction 2023” il 6 settembre alla cerimonia di Ho Chi Minh.

Dopo questa cerimonia, il vincitore proveniente da ogni regione del mondo verrà nominato per vincere il premio “World's Leading Tourist Attraction 2023” in dicembre 2023. I World Travel Awards, che quest'anno celebrano il trentesimo anniversario, rendono omaggio alle migliori mete di viaggi sulla base di voti non solo dei professionisti del settore turistico ma anche di normali elettori. Wall Street Journal l'ha descritto come "l'equivalente degli Oscar del settore".

I candidati per Asia’s Leading Tourist Attraction 2023 erano i seguenti (in ordine alfabetico):

i Templi di Angkor (Cambogia)

Borobudur (Indonesia)

la Grande Muraglia Cinese

Ha Long Bay (Vietnam)

Intramuros (Filippine)

Sengan-en e Shoko Shuseikan Museum (Kagoshima, Giappone)

Taj Mahal (India)

teamLab SuperNature Macao (Cina)

i Guerrieri di Terracotta (Cina)

la Città Proibita (Cina)

il Palazzo Imperiale di Tokyo (Giappone)

Victoria Peak (Hong Kong)

https://www.worldtravelawards.com/award-asias-leading-tourist-attraction-2023

Informazioni sui World Travel Awards

I World Travel Awards sono stati fondati nel 1993 per riconoscere, premiare e celebrare l'eccellenza in tutti i settori più importanti dei settori dei viaggi, del turismo e dell'ospitalità. Oggi, il marchio World Travel Awards™ è riconosciuto a livello globale come il più prestigioso marchio di eccellenza nel settore.

I voti vengono espressi da professionisti dei settori dei viaggi e dell'ospitalità e dai consumatori di oltre 200 paesi da tutto il mondo.

Sito web: http://www.worldtravelawards.com/

Informazioni su teamLab Planets TOKYO

teamLab Planets, che ha celebrato il suo quinto anniversario il luglio scorso, ha rinnovato diversi spazi dedicati all'arte e scoperto una nuova installation, creando un'esperienza ancora più immersiva. Inoltre, grazie alla sua popolarità, il museo, che originariamente doveva chiudere alla fine del 2023, verrà chiuso alla fine del 2027.

teamLab Planets è un museo in cui si cammina nell'acqua, e un giardino in cui si diventa tutt'uno con i fiori. Comprende 4 spazi dedicati a opere d'arte di grandi dimensioni e 2 giardini creati dal collettivo artistico teamLab.

teamLab Planets TOKYO

https://planets.teamlab.art/tokyo/

#teamLabPlanets

7 luglio 2018 - Fine 2027

Toyosu 6-1-16, Koto-ku, Tokyo

Cartella stampa

https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

Informazioni per i media

https://www.teamlab.art/contact/

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita