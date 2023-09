Firmato accordo Intelsat e Aalyria per promuovere la connettività multi-orbitale

MCLEAN, Va.: Intelsat, operatore di una delle reti satellitari e terrestri integrate più grandi al mondo e fornitore leader di connettività in volo (IFC), ha firmato oggi un memorandum d'intesa (MI) con Aalyria, società con sede a Livermore, in California, pioniera delle comunicazioni in rete ottica e definite da software, che prevede impegni finanziari a favore dello sviluppo di una nuova tecnologia ottica in grado di trasferire quantità record di dati tra terra e spazio.

"Le tecnologie innovative di Aalyria ci offrono l'opportunità di perseguire una connettività altamente sicura a velocità mai viste prima, aprendo nuove frontiere nel settore delle comunicazioni satellitari", ha dichiarato Bruno Fromont, direttore tecnico di Intelsat. "La collaborazione Intelsat-Aalyria consentirà di migliorare le connessioni mobili a banda larga e rappresenta un ulteriore passo avanti verso la nostra visione della Next Generation Unifying Network abilitata dai servizi di rete definiti da software, dal 5G e dalle operazioni multi-orbitali."

Fonte: Business Wire

