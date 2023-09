FourKites annuncia il lancio di un'innovativa soluzione IA generativa per aiutare le aziende a reagire alle interruzioni della catena di fornitura

La nuova soluzione di IA si avvale della più grande rete di dati sulla catena di fornitura per ottenere un'orchestrazione automatica su vasta scala

AMSTERDAM: Il fornitore leader di soluzioni di visibilità della catena di fornitura FourKites ha annunciato oggi il lancio di Fin AI, una nuova interfaccia di linguaggio naturale che consente ai clienti di far emergere informazioni nascoste, identificare opportunità di ottimizzazione e automatizzare operazioni laboriose, come la valutazione dell'impatto di eventi all'interno di una rete di spedizioni. Avvalendosi della più grande rete di dati sulla catena di fornitura, Fin AI costituisce una tappa importante del percorso per portare i responsabili della catena di fornitura a prendere decisioni in modo proattivo anziché reattivo e a ottenere un'orchestrazione automatica della catena di fornitura su vasta scala.

