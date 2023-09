Hailo sceglie l'ISP e l'IP per video di VeriSilicon per i suoi processori di visione incentrati sull'IA per potenziare le telecamere di sorveglianza intelligenti

Gli IP selezionati da VeriSilicon offrono soluzioni di avanguardia con caratteristiche di elevata efficienza e configurabilità

SHANGHAI: VeriSilicon (688521.SH) ha annunciato oggi che il suo Image Signal Processor (ISP) IP ISP8000L-FS e il Video Processor Unit (VPU) IP VC8000E sono stati adottati da Hailo, un'azienda produttrice di microprocessori basati sull'intelligenza artificiale con sede in Israele, per potenziare la sua linea di processori di visione IA ad alte prestazioni, Hailo-15TM. Questi IP selezionati consentono un'implementazione altamente efficiente delle innovative soluzioni di IA di Hailo in un'ampia gamma di applicazioni, riducendo i tempi di commercializzazione e i costi di progettazione.

Concepito per applicazioni avanzate e ad alte prestazioni basate su telecamere dotate di meccanismi di sicurezza hardware dedicati, l'IP ISP8000L-FS di VeriSilicon è stato certificato secondo gli standard in materia di sicurezza funzionale IEC 61508 e ISO 26262, ideale per applicazioni industriali e automobilistiche essenziali ai fini della sicurezza.

Fonte: Business Wire

