MSCI lancia l'MSCI Sustainability Institute per promuovere il progresso del ruolo dei mercati di capitali nella creazione di valore sostenibile

La nuova iniziativa promuoverà la collaborazione tra i leader di pensiero in merito alle sfide globali cruciali

Linda-Eling Lee di MSCI sarà a capo dell'istituto

NEW YORK: MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornitore leader di strumenti e servizi di supporto decisionale rivolti alla comunità degli investitori globali, ha annunciato oggi il lancio dell'MSCI Sustainability Institute (“l'Istituto”).

L'Istituto ambisce a promuovere il progresso del ruolo dei mercati di capitali nella creazione di valore sostenibile e nella gestione delle sfide globali come il cambiamento climatico. Sfrutterà l'esperienza e il know-how di MSCI nel settore degli investimenti per promuovere la collaborazione tra gli ambiti finanziario, accademico, governativo, delle NGO, dei think tanks e delle aziende provenienti da diversi settori, aiutando al contempo a colmare il divario tra dati per la definizione delle strategie, analisi, politica e azione.

