Dahua potenzia la sicurezza informatica con il Whitepaper 3.0 sulla sicurezza dei prodotti e la certificazione Common Criteria

HANGZHOU, Cina: Dahua Technology, un fornitore leader a livello globale di soluzioni e servizi AIoT video-centrici, ha effettuato un altro passo importante per ribadire il proprio impegno nei confronti della sicurezza informatica. L'azienda ha ottenuto la certificazione CC (Common Criteria per la valutazione della sicurezza delle tecnologie informatiche) per la serie delle sue videocamere di rete e ha pubblicato il Whitepaper 3.0 sulla sicurezza dei prodotti, che consentirà ai clienti di reagire meglio alle sfide odierne della sicurezza informatica.

Come parte dei suoi sforzi per garantire la sicurezza informatica, Dahua ha recentemente pubblicato il Whitepaper 3.0 sulla sicurezza dei prodotti, che offre un'analisi e un'esplorazione approfondite sulla sicurezza dei prodotti hardware. Questo documento trasparente offre una panoramica esaustiva sulle solide capacità e pratiche di sicurezza di Dahua per i prodotti hardware, comprese le pratiche di ingegneria della sicurezza, le applicazioni tecnologiche di sicurezza, la conformità alla sicurezza e la risposta agli incidenti di sicurezza.

Fonte: Business Wire

