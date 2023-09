Precisely annuncia potenti capacità di visualizzazione in 3D nell'ultima versione di MapInfo Pro

La visualizzazione simultanea in 2D e 3D rivela nuovi livelli di contesto basati sull'ubicazione per la sicurezza nelle decisioni

BURLINGTON, Mass.: Precisely, il leader globale nell'integrità dei dati, oggi ha annunciato il lancio di MapInfo Pro v2023– l'ultima versione del suo diffuso Sistema Informativo Geografico (GIS) da tavolo. I clienti ora potranno accedere rapidamente e facilmente a una visione tridimensionale (3D) dei rischi e delle opportunità mediante una nuova serie di strumenti di visualizzazione. Gli utenti saranno anche in grado di connettersi facilmente ad analisi spaziali a livello aziendale per una collaborazione semplificata nell'intera azienda e accedere a diversi nuovi aggiornamenti per velocizzare il "time to value", ossia il tempo impiegato perché si realizzi il valore di un prodotto o servizio.

