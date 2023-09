Planview ridefinisce i processi decisionali strategici con l'uso dell'IA avanzata

Planview Copilot usa al meglio l'intelligenza derivante dalle attività collettive delle aziende per ottimizzare come queste aziende possono sviluppare nuove idee impattanti e creare iniziative per gestire il rischio di progetti e prodotti

AUSTIN, Texas: Planview, azienda leader nel settore del Portfolio and Value Stream Management, ha oggi annunciato Planview Copilot, un assistente di IA generativa avanzata per il lavoro interconnesso, all'evento annuale di punta per i propri clienti, il Planview Accelerate™. Allenato con un data set unico e dettagliato, Planview Copilot accede a informazioni cruciali per il Portfolio Management, Value Stream Management e l'Agile Planning e Delivery, così da poter accelerare i processi decisionali fornendo dati per strategie concrete tramite un'interfaccia user-friendly e informale.

“Mentre sempre più aziende si preparano a lanciare un numero crescente di iniziative per la trasformazione digitale grazie a una serie di strumenti capaci di renderle realtà, crediamo che ci sia uno spazio di opportunità incredibile per reimmaginare i processi con cui vengono prese decisioni strategiche per accelerare i risultati dei business,” ha commentato Razat Gaurav, CEO di Planview.

Fonte: Business Wire

