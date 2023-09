KuppingerCole nomina Veracode come Overall Leader per la Software Supply Chain Security

API Security, Visibility & Reporting, e SBOM sono state evidenziate come i punti di forza dell'azienda all'evento SSCS Leadership Compass 2023

La valutazione inaugurale è pensata per le aziende preoccupate di avere un'ottima gestione del Supply Chain Risk e per la sicurezza dei propri beni e servizi

BURLINGTON, Mass.: Veracode, azienda leader nelle soluzioni smart di software security, ha oggi annunciato di essere stata nominata come "Overall Leader" nel recente evento inaugurale Software Supply Chain Security (SSCS) Leadership Compass 2023 di KuppingerCole Analysts AG. Il report valuta le aziende vendor in base alla loro capacità di innovare, alla posizione di mercato, la situazione finanziaria aziendale e il loro ecosistema tecnologico.

Veracode è anche classificata come Product Leader per la propria forza operativa e completezza del servizio offerto, così come è classificata come Innovation Leader per il proprio approccio orientato ai clienti nella fornitura di funzioni all'avanguardia.

Richard Hill, Director di IAM Research e Lead Analyst a KuppingerCole, che è l'autore del report, ha così commentato: "La customer base di Veracode comprende aziende di livello SMB fino al livello corporate, situate principalmente nel Nord America, con una situazione di forte crescita nelle zone EMEA, APAC e America Latina. Veracode supporta anche un buon ecosistema di partner nei relativi paesi di appartenenza dei propri clienti. L'azienda si posiziona come un Leader in tutte le categorie di KuppingerCole Leadership Compass ed è in grado di fornire capacità avanzate in ambito source, API security e rilevamento delle vulnerabilità, così come fornire una visibilità chiave nei più importanti indicatori SSCS. Chi è in cerca di soluzioni SSCS dovrebbe sicuramente considerare Veracode come azienda per soddisfare le proprie esigenze".

Rendere la Software Supply Chain Security la priorità numero uno

La software supply chain è un argomento di cui si è parlato più volte sui media negli ultimi anni, specialmente dopo l'attacco a SolarWinds verso la fine del 2020. Questi tipi di attacchi hanno convinto il Governo degli Stati Uniti ad emanare un Ordine Esecutivo a maggio 2021 per migliorare lo stato della cybersecurity dell'intera nazione, che sta richiedendo una completa modernizzazione di tutti gli approcci alla software security, come il mandato di Software Bill of Materials (SBOM) per i prodotti.

Leadership Compass è l'analisi più dettagliata e profonda del mercato emergente della software supply chain security end-to-end. Questa analisi si occupa di valutare le abilità di un'azienda vendor di mettere in sicurezza l'intero processo del ciclo di sviluppo software (SDLC) tramite l'intera pipeline CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery). Lo studio stima anche il segmento di mercato, la funzionalità dei servizi delle aziende vendor, la relativa market share e gli approcci innovativi al fornire soluzioni SSCS per le esigenze specifiche delle aziende.

Una Software Security sempre presente tramite il SDLC

La piattaforma integrata di Veracode unisce le esigenze dei team di sicurezza e dei team di sviluppo tramite l'incorporazione efficace dell'application security all'interno del SDLC. Supportata da oltre due decenni di dati proprietari, la piattaforma è in grado di fornire una panoramica generale del livello di rischio, dei processi di guida per rimediare ai problemi e dei progressi a ogni stage del processo di sviluppo.

Al SSCS Leadership Compass, la piattaforma di Veracode è stata considerata per le proprie forze nelle funzioni di API security, visibility e reporting, vulnerability & secrets detection, e per l'offerta di più formati di tipo SBOM. L'azienda è stata anche valutata per la buona crescita della propria base di clienti e per l'ecosistema di partner globali.

Eric Swenson, Vice President of Product Marketing di Veracode ha così commentato: “L'affidarsi sempre di più a servizi di terze parti e codice open-source, unito alle nuove regolazioni arrivate per guidare la standardizzazione e la governance, ha reso la necessità della Supply Chain Security una priorità fondamentale per le aziende. Fino a poco fa, poche aziende avevano i dati sufficienti per prendere decisioni informate sul come mitigare al meglio il livello di rischio nelle proprie supply chain. Il KuppingerCole SSCS Leadership Compass è la migliore definizione che ci sia di questo mercato emergente. Siamo molto felici e soddisfatti di essere stati classificati come azienda Leader in ogni categoria e aver raggiunto una valutazione Strong Positive per le capacità di ogni prodotto analizzato".

Per leggere una copia gratuita del SSCS Leadership Compass 2023, potete visitare il sito di KuppingerCole .

Per saperne di più sulle soluzioni di smart software security di Veracode, potete visitare il sito veracode.com/platform.

Informazioni su Veracode

Veracode è un'azienda di soluzioni smart di software security. La Veracode Software Security Platform è in grado di trovare in continuazione nuove vulnerabilità ed errori ad ogni stage del moderni ciclo di sviluppo dei software. Grazie alla potente IA allenata su trilioni di linee di codice, i clienti di Veracode possono risolvere i propri errori informatici più velocemente e con un alto grado di precisione. Di Veracode si fidano interi team di sicurezza, sviluppatori e figure leader nel business in migliaia di aziende leader nel mondo. Veracode rappresenta un'azienda rivoluzionaria nel suo settore, capace di ridefinire in continuazione il concetto di smart software security. Per saperne di più potete visitare il sito ufficiale www.veracode.com, on the Veracode blog, su Linkedin, e su Twitter.

Copyright © 2023 Veracode, Inc. Tutti i diritti riservati. Veracode è un marchio registrato di Veracode, Inc. negli Stati Uniti e può essere registrato in alcune altre giurisdizioni. Tutti gli altri nomi di prodotto, marchio o logo appartengono ai rispettivi titolari. Tutti gli altri marchi di fabbrica menzionati nel presente comunicato stampa sono di proprietà dei rispettivi titolari.

