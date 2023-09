L'azienda Hithium produttrice di batterie annuncia il primo Container a 5 MWh

Container di misura standard di 20-foot verranno consegnati pronti per la connessione

Le funzioni di sicurezza includono la tecnologia liquid-cooling e lo smart thermal management

Compatibile con un'ampia serie di brand di invertitori

LAS VEGAS: Hithium ha annunciato un nuovo prodotto: un container di potenza 5 MegaWatt per ora (MWh) che usa la struttura standard di 20-foot per i container di questo tipo. La seconda generazione più compatta (ESS 2.0), con un sistema di immagazzinamento dell'energia ad alta capacità, verrà consegnata pre-installata e pronta per la connessione. Sarà inoltre equipaggiato con 48 modulo di batterie basati sulle nuove celle 314 Ah LFP prodotte dall'azienda, dove ogni modulo è in grado di fornire una capacità pari a 104.5 kWh ed è progettato per soddisfare le esigenze di sistemi per le utenze su larga scala.

Fonte: Business Wire

