FPT annuncia investimenti statunitensi, sviluppo della forza lavoro per l'intelligenza artificiale e i semiconduttori in occasione della visita di Biden in Vietnam

HANOI, Vietnam: In occasione della visita di Stato del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Vietnam, il Presidente di FPT Corporation (FPT) Truong Gia Binh ha auspicato la collaborazione e il sostegno statale dei governi vietnamita e statunitense per lo sviluppo della forza lavoro, dell'intelligenza artificiale (IA) e dell'industria dei semiconduttori.

La dichiarazione è stata rilasciata nel corso del summit Vietnam-USA sugli investimenti e l’innovazione, tenutosi l'11 settembre ad Hanoi, con la partecipazione del ministro della Pianificazione e degli investimenti vietnamita Nguyen Chi Dzung, del Segretario di Stato americano Antony Blinken e delle delegazioni dei due paesi. Durante la tavola rotonda, e in qualità di una delle imprese rappresentative del Vietnam, il Presidente di FPT ha sottolineato il costante impegno dell'azienda per il progresso tecnologico e il rafforzamento dei legami bilaterali tra Vietnam e Stati Uniti.

Fonte: Business Wire

