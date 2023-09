REPLY: Infinity Reply nominata Unreal Engine Authorized Service Partner

TORINO, Italia: Infinity Reply, la società del gruppo Reply specializzata nella realizzazione di soluzioni 3D e di Spatial Computing personalizzate, è stata nominata Unreal Engine Authorized Service Partner da Epic Games. Questo riconoscimento premia le aziende che realizzano progetti di successo e che sono in grado di supportare i clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi di business.

Con la sempre maggiore diffusione e utilizzo di Unreal Engine in diversi contesti, gli Unreal Authorized Service Partner agiscono come garanti per l’implementazione delle tecnologie di Unreali Engine offrendo supporto tecnico e servizi di co-sviluppo ai clienti.

Infinity Reply, sfruttando Unreal Engine, è in grado di creare innovative modalità di visualizzazione e animazione di prodotto. Queste produzioni, realizzate con Unreal e perfezionate attraverso tecniche di post-produzione, offrono livelli di qualità e realismo eccezionalmente elevati, generando un forte coinvolgimento del pubblico finale. Utilizzando complessi twin digitali, le produzioni spaziano da accattivati showroom virtuali a configuratori prodotto in tempo reale. Grazie alle capacità di visualizzazione in streaming le soluzioni di Infinity Reply aprono la strada ad interazioni avanzate con i clienti di tutto il mondo.

Filippo Rizzante, CTO di Reply, ha aggiunto: “Reply è riconosciuta come uno dei principali player nella creazione di valore per i clienti e siamo lieti di essere stati nominati Unreal Authorized Service Partner. Siamo orgogliosi di fornire soluzioni creative per il rendering in real time per lo sviluppo di progetti di alta qualità, consentendo ai nostri clienti di rafforzare la propria presenza digitale e di distinguersi dalla concorrenza nella customer experience che possono offrire agli utenti finali.”

Nel 2020, Infinity Reply ha anche ricevuto un Epic MegaGrant da Epic per la sua esperienza e il suo approccio innovativo, che è stato utilizzato in un PoC per il cliente automobilistico Opel.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Infinity Reply

Infinity Reply è l’azienda del gruppo Reply specializzata in visualizzazioni 3D e nello sviluppo di soluzioni di Spatial Computing personalizzate. Grazie alle più recenti tecnologie 3D di Render in Real Time Infinity Reply rende possibili storytelling innovativi dedicati a prodotti e servizi facendo leva su nuove forme e strumenti digitali di interazione. La gamma di servizi di Infinity Reply comprende consulenza, UX Design, 3D Content production e sviluppo. Le soluzioni, applicabili a diverse industry, supportano i processi di Vendita, Comunicazione, Intrattenimento, Formazione e Simulazione. www.infinity.reply.com

