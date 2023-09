TPG investirà 336 milioni di dollari in Denodo per accelerare la crescita dell'azienda leader nel settore Data Management

L'investimento conferma l'approccio logico unico e rivoluzionario di Denodo al settore del Data Management

PALO ALTO, Calif. & SAN FRANCISCO: Denodo (da ora in avanti “l'Azienda”), azienda leader nel settore del Data Management, e TPG (NASDAQ: TPG), fondo di investimento di asset management leader nel mondo, hanno oggi annunciato di aver siglato un accordo finale per TPG Growth, la piattaforma di Growth Equity del fondo per le aziende Middle Market, con lo scopo di investire 336 milioni di dollari nel round Series B di preferred equity di Denodo. La transazione, che include sia un capitale primario e sia una vendita secondaria di azioni da parte di HGGC, dovrebbe completarsi agli inizi di ottobre dopo tutte le approvazioni normative standard.

