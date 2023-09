EXERTIS si espande grazie a Boomi e aumenta la soddisfazione di partner e clienti in tutto il mondo

L'importante distributore di tecnologia britannico migliora la propria efficienza informatica e operativa e consente transazioni frictionless a supporto dei piani di crescita rapida

LONDRA e CHESTERBROOK, Pa.: Boomi™, leader nella connettività e nell'automazione intelligenti, oggi ha annunciato che l'importante distributore di tecnologia EXERTIS, con sede nel Regno Unito, sta estendendo l'utilizzo della piattaforma di integrazione unificata leader di mercato targata Boomi per migliorare la soddisfazione di partner e clienti su scala mondiale.

EXERTIS collabora con 2.400 partner tecnologici, tra cui Apple, Samsung, Microsoft e Dell Technologies, ed è al servizio di oltre 50.000 distributori e rivenditori in oltre 20 paesi. Nel quadro di una gamma completa di servizi, EXERTIS fornisce hardware e software IT a distributori di elettronica e servizi di hosting per gli store di e-commerce di alcuni clienti, con una gestione completa dei percorsi dei loro acquirenti.

Media:

Kristen Walker

Comunicazioni aziendali globali

kristenwalker@boomi.com

+1-415-613-8320

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita