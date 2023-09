FlexTrade amplia la collaborazione con Tradefeedr per offrire flussi di lavoro ottimizzati basati sui dati

La nuova API di previsione dei dati pre-negoziazione FX sarà disponibile per i clienti buy-side di FlexTrade.

LONDRA: FlexTrade Systems (@FlexTrade), leader globale di sistemi di esecuzione e gestione degli ordini multi-asset, e Tradefeedr, il fornitore indipendente leader di analisi di dati FX, hanno annunciato oggi l'integrazione dei dati di previsione pre-negoziazione FX di Tradefeedr con la piattaforma multi-asseti di FlexTrade, FlexTRADER EMS.

Questa decisione arriva in un momento in cui i trader FX richiedono accesso a set di big data esclusivi per migliorare la trasparenza, integrarli in modo fluido per rendere operativi i flussi di lavoro per ottimizzare il processo decisionale di trading e guidare il processo di trading complessivo.

L'API di analisi dei dati unificati di Tradefeedr offre una connessione fluida a un set di dati FX globali, il che incrementa la trasparenza nelle operazioni pre- e post-negoziazione e consente ai reparti FX buy-side di prendere decisioni di trading informate.

Iain Smith

Iain.Smith@flextrade.com

Tel: +44 20 3757 9311

Fonte: Business Wire

