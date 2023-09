Alkegen nomina Gaetan Borgers come Presidente del Battery Group

TONAWANDA, N.Y. & IRVING, Texas: Alkegen, una delle più grandi aziende di materiali speciali al mondo capace di fornire soluzioni innovative per il settore delle batterie, ha oggi annunciato la nomina di Gaetan Borgers come il nuovo Presidente del Battery Group.

"La nomina di Gaetan segna un nuovo eccitante capitolo nel percorso di Alkegen per rivoluzionare le tecnologie di immagazzinamento dell'energia ed evidenzia il nostro continuo impegno nello sviluppare soluzioni innovative per i nostri clienti", ha riferito il CEO di Alkegen, John Dandolph. "Il suo background unico di esperienze tecniche e traguardi commerciali raggiunti giocherà un ruolo cruciale mentre uniamo il portfolio, in forte crescita, dei prodotti di batterie di Alkegen nella propria struttura e proseguiamo a concentrarci sul fornire la richiesta sempre in aumento dei nostri clienti. Siamo felici di dargli il benvenuto nella grande famiglia di Alkegen".

Nato e cresciuto in Belgio, Borgers ha iniziato la propria carriera nel campo della chimica del silicio presso Dow Corning, dove ha giocato un ruolo fondamentale nello stabilire la strategia di business nel campo del solare dell'azienda, supervisionando il lancio della prima serie di prodotti solari innovativi. Successivamente, si sarebbe trasferito in Giappone per dedicarsi allo sviluppo di materiali per le batterie a ioni di litio. Le competenze e l'impegno di Borgers verso le soluzioni tecnologiche per energie sostenibili e pulite lo ha portato ad essere nominato come Executive Vice-President presso la Solar Division di Soitec e poi Presidente di Soitec US, guidando così lo sviluppo dei sistemi fotovoltaici avanzati. Più recentemente, Borgers ha ricoperto il ruolo di Chief Commercial Officer per Nexeon, azienda produttrice di anodi a base di silicio.

"Sono davvero onorato di entrare a far parte di Alkegen e di poter guidare la sua Battery Division", ha riferito Borgers. "Il potenziale per l'innovazione nel settore dell'immagazzinamento dell'energia è immenso e sono molto felice di poter collaborare con l'eccezionale team assemblato da Alkegen per definire il nostro futuro e guida l'evoluzione continua del nostro innovativo portfolio di prodotti di batterie, incluso la nostra rivoluzionaria tecnologia di una batteria ad anodi a base di silicio, ovvero SiFAB®".

Alkegen sta costruendo un ampio portfolio di tecnologie per i materiali delle batterie con lo scopo di rendere le batterie a base di litio ancora più sicure e allungare la vita di tali batterie, accelerando al tempo stesso i tempi di ricarica. Per saperne di più sul portfolio delle innovative batterie di Alkegen, potete visitare il sito www.alkegen.com/battery.

Per maggiori informazioni su Alkegen, potete visitare il sito www.alkegen.com.

Informazioni su Alkegen

Alkegen crea materiali speciali ad alte prestazioni utilizzati in applicazioni avanzate come i veicoli elettrici, l'immagazzinamento di energia, la filtrazione, la protezione antincendio e l'isolamento per alte temperature. Alkegen è integrata verticalmente attraverso molteplici piattaforme per processi tecnologici, progettate con l'obiettivo finale di risparmiare energia, ridurre l'inquinamento e migliorare la sicurezza delle persone, degli edifici e delle attrezzature, realizzando la nostra missione di aiutare il mondo a respirare aria più pulita, a vivere in modo più ecologico e ad andare più lontano che mai. Alkegen dispone di più di 60 stabilimenti di produzione che operano in 12 Paesi e impiega oltre 7500 dipendenti in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito www.alkegen.com.

Kristen Weiss

kweiss@alkegen.com

352.424.3169

Fonte: Business Wire

