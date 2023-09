L'aumento dei clienti in tutti i segmenti e l'adozione di più soluzioni stimolano la crescita commerciale di Armis

Le aziende prediligono un'unica piattaforma per ogni esigenza in termini di asset intelligence e sicurezza, e per la loro espansione scelgono quindi di affidarsi ad Armis

SAN FRANCISCO: Armis, azienda leader nel settore della asset intelligence e sicurezza, oggi annuncia di aver centrato un altro importante risultato commerciale: un ARR di 100 milioni di dollari USA registrato nel mese di febbraio, con una crescita dell'80% della base clienti nel solo primo semestre dell'anno fiscale terminato nel mese di luglio 2023. Lo scorso anno i clienti internazionali di Armis inoltre hanno esteso l'utilizzo della piattaforma dell'azienda con un tasso di adozione del 50% di due soluzioni e di oltre il 15% di tre o più soluzioni del portafoglio Armis.

