Principali aggiornamenti di B2Prime: le novità

LONDRA: B2Prime, società fornitrice globale di liquidità multi-asset Prime of Prime (PoP), è nota per la sua adesione agli standard più elevati, la sua ambizione a essere la migliore della categoria e a garantire che i suoi prodotti soddisfino le esigenze in evoluzione dei propri clienti. Per migliorare l'offerta di prodotti, B2Prime ha implementato modifiche ai propri requisiti normativi, ai pacchetti di leva finanziaria e altro ancora.

Requisiti normativi

Il quadro normativo di B2Prime è stato ampliato per comprendere due ulteriori giurisdizioni.

B2Prime Mauritius (FSC Mauritius)

B2Prime Mauritius è una nuova filiale che aiuta gli attori del mercato istituzionale e i clienti aziendali al di fuori dell'Europa con un innovativo flusso di regolamento. Attualmente, i regolamenti dei conti a margine su piattaforme come Prime XM e OneZero possono essere effettuati in valute fiat (EUR/USD) e in criptovalute (principali monete + stablecoin).

Fonte: Business Wire

