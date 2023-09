Belkin lancia UltraGlass 2 Screen Protector per i modelli di iPhone 15, da ora disponibili

L'UltraGlass 2 è la più recente e più resistente protezione in vetro mai prodotta da Belkin

LOS ANGELES: Belkin, brand leader nel settore dell'elettronica di consumo da 40 anni, ha oggi annunciato la disponibilità della più resistente protezione per lo schermo, progettata appositamente per iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max. Belkin UltraGlass 2 Screen Protector è stato sviluppato per fornire una protezione massima contro gli impatti, che risulta essere fino a 2,7 volte più forte rispetto agli Screen Protector prodotti in vetro temperato. Sono ora disponibili per l'ordine su belkin.com e su apple.com.

In grado di fornire un livello di protezione ancora più alto per lo smartphone con uno degli schermi più resistenti al mondo, Belkin UltraGlass 2 Screen Protector può vantare delle misure ultra-sottili di 0,29 mm, in grado di adattarsi allo schermo del dispositivo per garantire la migliora esperienza touchscreen possibile.

Fonte: Business Wire

