Linksys annuncia la prossima fase nella connettività in casa e nei piccoli uffici

Cognitive™ Experience equivale a una risoluzione istantanea dei problemi

IRVINE, Calif.: Linksys®, iconica azienda di connettività per la casa e l'ufficio di piccole dimensioni, annuncia in una dichiarazione di intenti la sua tecnologia Cognitive Experience. Cognitive Experience apporta un livello di intelligenza del tutto inedito alla rete con caratteristiche tecnologiche all'avanguardia progettate specificamente per valorizzare e migliorare l'esperienza utente.

Nello spazio tecnologico, il termine "cognitivo" si riferisce alle "tecnologie pensanti" in grado di risolvere problemi in maniera deterministica – mediante la selezione o l'automazione dell'utente. Sviluppato a partire dall'input e dal feedback degli utenti, Cognitive Experience si concentra sul risparmio di tempo e fatica automatizzando il processo per segnalare problemi tecnici agli agenti dell'assistenza clienti.

comms@linksys.com

Fonte: Business Wire

