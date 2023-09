La European Blockchain Convention 9 Ã¨ destinata a diventare il piÃ¹ grande evento europeo sulla blockchain nel secondo semestre 2023

L'evento sarà il più grande del suo genere in Europa nel secondo semestre 2023

Tra i relatori si annoverano dirigenti di Nansen, Fidelity, Fabric Ventures, Animoca Brands, Banco Santander, Algorand, Fireblocks, BBVA, BNP Paribas, Volkswagen, Binance e Galaxy Digital

BARCELLONA, Spagna: Barcellona è pronta a ospitare il più grande evento europeo sulla blockchain dal 24 al 26 ottobre. Con 5.000 delegati e 300 relatori attesi, sarà il più grande evento sulla blockchain in Europa previsto per il secondo semestre 2023, nonché la più grande convention europea sulla blockchain dalla prima edizione dell'evento nel 2018.

L'ultimo fine settimana di ottobre Barcellona sarà in fermento per l'arrivo dell'EBC9 e per l'afflusso di esperti del settore alla tre giorni dedicata alla criptovaluta.

Aleix Moreno Telesforo

media@eblockchainconvention.com

+34 659 36 46 23

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita