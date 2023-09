Monster Hunter Now disponibile a livello mondiale su dispositivi mobili!

Capcom si impegna a ottimizzare il valore globale del brand integrando il fascino della serie Monster Hunter con la tecnologia basata sulla posizione di Niantic

OSAKA, Giappone: Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) ha annunciato oggi che Monster Hunter Now, un nuovo gioco per dispositivi mobili (per iOS/Android) della serie Monster Hunter, è stato lanciato a livello globale il 14 settembre 2023.

Monster Hunter Now è un nuovo gioco per dispositivi mobili della serie Monster Hunter che offre ai giocatori un'esperienza di caccia accessibile che può essere vissuta come parte della vita di ogni giorno e che è sviluppato e distribuito da Niantic, una società che vanta un'enorme know-how in ambiti all'avanguardia quali la tecnologia basata sulla posizione e la realtà aumentata.

Divisione delle relazioni con il pubblico e gli investitori Capcom

Daniel Levine

+81-6-6920-3623

daniel-levine@capcom.com

Yoshiko Ikeda

+81-6-6920-3623

yoshiko-ikeda@capcom.com

Fonte: Business Wire

