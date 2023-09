Regula nominata più volte come "Representative Vendor" nel report Gartner Market Guide per la categoria Identity Verification

Regula, azienda leader globale nei prodotti per i dispositivi forensi e per i servizi di verifica dell'identità, è stata riconosciuta nel report 2023 Gartner® Market Guide nella categoria della Identity Verification.* Ci sono più indicatori che sottolineano come il mercato dei processi di verifica dell'identità sta iniziando a diventare più maturo, come le soluzioni IDV che vengono usate in più scenari e con sempre più aziende che competono fra loro nel settore.

RESTON, Va.: Il settore dei processi di verifica dell'identità si è evoluto in modo significativo negli ultimi anni, espandendo la portata dei propri servizi ben oltre i classici processi di Know Your Customer (KYC). Mentre IDV sta diventando il nuovo standard, sempre più aziende che operano nel settore stanno competendo fra loro per attrarre nuovi potenziali clienti.

Kristina – ks@regulaforensics.com

Fonte: Business Wire

