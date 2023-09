I consumatori vogliono relazioni con i brand che portino benefici

LONDRA: L'azienda specializzata nella Mobile App Experience Airship ha oggi rilasciato i dati dell'ultimo sondaggio globale che dimostrano come i consumatori vogliono ricevere più attenzioni e come siano disposti a condividere le proprie informazioni personali con i propri brand preferiti: il 77% dei consumatori del Regno Unito vorrebbe condividere i propri interessi rilevanti a un brand per avere interazioni personalizzate e offerte speciali.

Quindi, cosa stanno cercando i consumatori da un brand come partner? Fiori e cioccolatini? Non proprio. Il sondaggio “Mobile Consumer 2023”, commissionato da Airship e condotto in collaborazione con Sapio Research, intervistando 11.000 consumatori in tutto il mondo, ha scoperto che i consumatori scelgono di solito di affidarsi alle app per semplificare le proprie vite.

Fonte: Business Wire

