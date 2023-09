VertiGIS presenta: il VertiGIS Networks

Una serie di prodotti interamente basata online per il Network Management è ora disponibile in tutto il mondo

LONDRA: VertiGIS, azienda leader nel mondo per i prodotti di Spatial Asset Management, è felice di annunciare il lancio globale della propria serie di prodotti VertiGIS Networks, in seguito al debutto aziendale questo maggio in Nord America. Usando i prodotti VertiGIS Networks, le aziende delle utente possono visualizzare, modificare e integrare i propri network di dati usando delle moderne applicazioni web.

Esri, azienda leader nei software di tipo Geographic Information System (GIS), ha lanciato l'ArcGIS Utility Network nel 2018. VertiGIS Networks è una serie di prodotti all'avanguardia (costruiti dalla base) che permettono alle aziende delle utenze di visualizzare, tracciare, analizzare e modificare i propri dati provenienti dall'ArcGIS Utility Network sia dai browser web, sia dalle app, nei workflow online e offline.

Fonte: Business Wire

