Intelsat aumenta la capacità dei suoi servizi in Europa con il Centro Spaziale del Fucino di Telespazio

MCLEAN, Va.: Intelsat, operatore di una delle reti satellitari e terrestri integrate più grandi al mondo e fornitore leader di connettività in volo (IFC), ha aggiunto il Fucino Space Centre in Italia di Telespazio all'interno del proprio Teleport Network, espandendo così le proprie capacità per soddisfare la crescita della propria offerta globale di FlexEnterprise e per consentire altri servizi satellitari gestiti.

Questa partnership è ora attiva e in funzione, operando in modo efficiente con l'attuale network globale terrestre IntelsatOne IP/Multiprotocol Label Switching (MPLS) e la flotta satellitare Intelsat Epic. Questo accordo espande i punti di presenza di Intelsat in Europa e consenta una migliore connettività tra il data center attuale di Intelsat a Fuchsstadt, in Germania, il Centro Spaziale del Fucino.

“Grazie a questo accordo con Telespazio, Intelsat sta espandendo la propria soluzione FlexEnterprise per la sua base utenti globale. Il Centro spaziale del Fucino fornirà una sede fisica nel paese per i clienti, come le organizzazioni governative ed energetiche italiane che potrebbero dover rispettare determinate norme e standard di sicurezza per il traffico satellitare terrestre a livello locale, così come i business in ambito Media che stanno cercando canali per la distribuzione in Europa o nel mondo", ha commentato Rhys Morgan, VP e General Manager, EMEA Media and Networks Sales presso Intelsat.

Oggi, Intelsat opera un network globale di oltre 60 teleporti e Point of Presence (POP) che costituiscono il network IntelsatOne. Per comunicazioni di alta importanza, Intelsat fornisce spesso e opera servizi co-locati presso le sedi dei clienti e teleporti di terze parti per aderire a requisiti di sicurezza strutturali e logici.

“Siamo felici di aver raggiunto questo accordo con Intelsat, permettendoci così di espandere il set di servizi disponibili dal nostro teleporto di Fucino nei segmenti di mercato governativi e dell'energia, che sono di grande interesse per Telespazio", ha riferito Alessandro Caranci, SVP, Satellite Communications di Telespazio.

Telespazio, una joint venture tra Leonardo (80%) e Thales (33%), rappresenta uno dei più grandi fornitori al mondo di soluzioni e servizi satellitari, in grado di fornire anche una serie di servizi per l'integrazione dei sistemi. Questa partnership con Intelsat è pensata per migliorare l'infrastruttura digitale, la banda di rete e le capacità di rete della zona.

Il team globale di professionisti di Intelsat si concentra sulla fornitura di servizi per comunicazioni satellitari sicure ed efficienti a clienti governativi, commerciali e ONG attraverso la rete globale di nuova generazione e i servizi gestiti dell'azienda. Colmando il divario digitale grazie alla gestione di una delle flotte satellitari e delle infrastrutture di connettività più grandi e avanzate del mondo, Intelsat consente alle persone e ai loro strumenti di parlare attraversando gli oceani, di vedere attraversando i continenti e di ascoltare attraversando i cieli per comunicare, cooperare e coesistere. Sin dalla sua fondazione, sei decenni fa, l'azienda è stata sinonimo di "novità" nel settore satellitare al servizio dei suoi clienti e del pianeta. Facendo leva su un'eredità di innovazione e concentrandosi sull'affrontare una nuova generazione di sfide, i membri di Intelsat hanno ora gli occhi puntati sui "prossimi primati" da raggiungere nel settore spaziale, mentre procedono a rivoluzionare e guidare la trasformazione digitale del settore dove operano.

