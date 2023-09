Paysend e Visa rafforzano la loro collaborazione strategica per aiutare a trasformare le transazioni economiche nel mondo

LONDRA: Paysend, azienda innovatrice nel campo FinTech con sede in UK, e Visa, azienda leader globale nei pagamenti digitali, ha oggi annunciato una collaborazione strategica per permettere ai clienti di tutto il mondo di Paysend di inviare denaro in tempo reale1 Per tutte le carte Visa idonee in tutti i 170 paesi2.

La collaborazione di cinque anni punta a rivoluzionare i trasferimenti internazionali di denaro tramite Visa Direct, il network di pagamenti in tempo reale di Visa, e si sviluppa a partire dalla collaborazione iniziale tra le due aziende annunciata a febbraio 2022, permettendo ai clienti americani e inglesi di Paysend di inviare denaro a livello nazionale e internazionale verso le carte Visa idonee. L’annuncio si basa anche sulle relazioni già esistenti tra Paysend e Currencycloud -- parte di Visa Cross-Border Solutions -- con lo scopo di fornire un approccio su misura usando le tariffe più dinamiche e competitive del mercato sui movimenti di denaro di Visa Direct.

Contatti per la stampa - Visa:

Tierney Deggelman

tdeggelm@Visa.com

Contatti per la Stampa - Paysend Press:

Rupert Bedell

r.bedell@paysend.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita