L'IA ora può aiutare a prenotare l'itinerario per un viaggio perfetto

REYKJAVIK, Islanda: Guide to Europe ha annunciato l'arrivo di un elemento rivoluzionario per la pianificazione di viaggi: Travis, un pianificatore di viaggi basato sull'IA alimentato da IA generativa, che offre ora ai propri utenti itinerari di viaggio ottimizzati in base alle preferenze dei clienti, alla prossimità delle attrazioni e a un mix esclusivo di dati di recensioni, orari di apertura e altre variabili fondamentali.

Grazie all'impiego di un innovativo algoritmo genetico di IA, Travis prepara una selezione senza precedenti di attrazioni e ottimizza gli itinerari per offrire un'esperienza di viaggio fluida.

Il chatbot si spinge oltre la pianificazione tradizionale, confezionando i migliori servizi su misura in base alle preferenze del cliente e alle recensioni. Ciò consente agli utenti di visualizzare e prenotare un intero viaggio in un unico processo.

Helgi Helgason, responsabile per l'IA presso Guide to Europe e la mente visionaria alla base di Travis, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di poter introdurre un chatbot in grado di rivoluzionare il modo in cui le persone pianificano i viaggi. Travis consente agli utenti di interagire e cercare il viaggio perfetto usando il linguaggio naturale. Non è nemmeno necessario specificare una destinazione, basta inserire le esperienze che si desidera fare, ad esempio condizioni atmosferiche, regione o cultura. Travis consente di risparmiare tempo e di evitare lo stress permettendo ai clienti di prenotare rapidamente viaggi pianificati alla perfezione in tutta sicurezza."

Helgi ha aggiunto: "Travis non è un semplice pianificatore di itinerari: è in grado di cambiare le regole del gioco. Grazie all'impiego di una quantità enorme di dati, è in grado di pianificare un viaggio nei minimi dettagli, e siamo certi che superi le capacità umane in termini di precisione e velocità. Non si tratta semplicemente di prenotare un viaggio, si tratta di renderlo perfetto."

Con il lancio di questo servizio innovativo, Guide to Europe rafforza la propria posizione in prima linea della tecnologia per viaggi, offrendo una dimensione totalmente nuova nella pianificazione, identificazione e prenotazione di vacanze in Europa.

Helgi Páll Helgason, helgi@travelshift.com

Fonte: Business Wire

