Verimatrix e Scalstrm semplificano e proteggono Live Streaming Deployments

Gli operatori PayTV e le emittenti ottengono maggiori livelli di efficienza e solidità dei servizi con l'integrazione di Streamkeeper Multi-DRM di Scalstrm e Verimatrix

AIX-EN-PROVENCE, Francia & SAN DIEGO: Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), azienda leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, ha oggi annunciato di aver unito le forze con Scalstrm, azienda svedese leader nei prodotti per il Media Processing e Streaming di prossima generazione, per offrire in modo più efficiente contenuti video live in modo sicuro.

Tramite questa collaborazione, i clienti di entrambe le aziende potranno beneficiare dall'integrazione di Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM con le piattaforme e servizi di Scalstrm Origin e CDN. Con un occhio di riguardo all'efficienza e alla scalabilità, entrambe le aziende offrono un valore aggiungono agli operatori e altri business assicurando che i servizi di Document Signing ed Encryption di Streamkeeper Content Protection Interface eXchange (CPIX) siano in grado di fornire il più alto livello di protezione insieme ai servizi streaming di Scalstrm.

Fonte: Business Wire

