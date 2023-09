CHITOSE Group porta a termine con successo un aumento di capitale di 21 milioni di USD tramite un'assegnazione a terzi

KAWASAKI, Giappone e SINGAPORE: CHITOSE BIO EVOLUTION PTE. LTD., leader della bioeconomia globale e sede centrale di CHITOSE Group (di seguito "CHITOSE"), ha concluso con successo un'emissione di nuove azioni per un totale di 21 milioni di USD tramite un'assegnazione a terzi con Shiseido Company, Limited, NGK INSULATORS, LTD., Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. (*1), Mitsubishi Kakoki Kaisha.Ltd., Amano Enzyme Inc., Mers Line Pte. Ltd. (*2), Ikeda tohka Industries Co., Ltd. e SHINSHO CORPORATION. I fondi raccolti saranno stanziati per l'espansione dell'impianto di produzione di microalghe e la ricerca e sviluppo di applicazioni di prodotti per accelerare MATSURI, il progetto di sviluppo di un'industria basata sulle microalghe che sostituisca l'industria petrolifera.

Contatto per i media:

Divisione di design delle comunicazioni

CHITOSE Group

pr@chitose-bio.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita