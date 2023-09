Diligent annuncia il lancio di "Diligent One", l'unica piattaforma integrata in grado di offrire un'esperienza GCR unificata e connessa

La piattaforma Diligent One, il cui lancio è stato annunciato al Modern Governance Summit 2023, consente alle organizzazioni di acquisire, analizzare e fornire resoconti su dati eterogenei da qualsiasi fonte di informazioni, automatizzare i controlli ed eseguire il monitoraggio continuo di rischi e conformità all'interno dell'organizzazione

NEW YORK: Diligent, una società leader SaaS GRC, ha annunciato oggi il lancio di Diligent One, una piattaforma unica nel suo genere in grado di fornire a dirigenti, consigli di amministrazione e professionisti un'unica fonte per tutte le loro esigenze di governance, risk e compliance (GRC). L'attivazione online della piattaforma è stata annnunciata oggi al Modern Governance Summit, il primo evento GRC al mondo, ed è disponibile adesso nella fase pilota.

Per ulteriori informazioni:

Julia Hanbury

Direttore delle comunicazioni senior, Diligent

+1 (604) 669-4225

Jhanbury@diligent.com

Fonte: Business Wire

