I rivenditori online si sentono intrappolati tra le difficoltà di mantenere fedeli i propri clienti e dei profitti in calo: il 90% perderà denaro per via dell'abuso delle Policy

Il 90% dei rivenditori online dichiara che l'uso improprio delle Policy sui ritorni, coupon e programmi di fedeltà sta influendo sulle proprie finanze, ma il 93% afferma di voler continuare a mantenere questa Policy per incentivare i clienti a ritornare

NEW YORK: Riskified (NYSE:RSKD), azienda leader nei servizi di data intelligence contro i rischi e le frodi, ha oggi pubblicato il report “Policy Abuse and Its Impact on Merchants: Global Benchmarks 2023,” rivelando come l'abuso da parte dei clienti del sistema dei rimborsi, ritorni e iniziative promozionali, così come il sistema delle rivendite, stia forzando i venditori ad avere parecchie difficoltà nel trovare un equilibrio tra il mantenere felici i clienti e l'accettare delle perdite nei profitti.

Fonte: Business Wire

