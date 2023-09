Lo sviluppo delle telecomunicazioni: il 5.5G (5G-A) è ormai una realtà

LONDRA: Al Summit Asia Pacifico M360 di GSMA a Seul, il Dott. Philip Song, Direttore del Marketing presso Huawei CNBG, ha dichiarato che la tecnologia standardizzata 5.5G (5G-A) sta “trasformando l'incertezza in certezza”, come annunciato da Developing Telecoms in un recente articolo.

Le risorse dello spettro a banda ultra larga sono la base di un downlink da 10 gigabit nel 5.5G (5G-A), ma la sfida maggiore è la copertura, ha spiegato Song. La tecnologia ELAA (Extremely Large Antenna Array), adottata da Huawei sia per la banda di spettro a 6GHz che per la mmWave, è in grado di migliorare la copertura e di offrire un'esperienza a 10 Gigabit nel downlink.

Per l'uplink, le soluzioni potenziate di Huawei separano l'uplink e il downlink per realizzare una convergenza multi-banda e alte velocità di uplink.

Inoltre, si prevede che l'IoT passivo inl 5.5G (5G-A) sblocchi un mercato da 100 miliardi di connessioni unendo tecnologia Passive IoT in 5.5G (5G-A), reti cellulari e passive tag. I vantaggi comprendono ampia copertura, bassi costi e supporto al posizionamento per diversi scenari, compresi magazzini smart, gestione digitale della produzione, logistica e vendita al dettaglio.

Il controllo automatizzato e l'automazione della produzione comportano maggiori requisiti per le reti rispetto al controllo remoto dei macchinari, che richiede latenze inferiori a 10 ms e affidabilità dell'ordine di cinque o perfino sei nove. Per soddisfare questi requisiti, sono state impiegate tecnologie innovative come doppia alimentazione, ricezione selettiva e programmazione deterministica di uplink e downlink per realizzare una connettività di rete estremamente deterministica che supporta la concurrency elevata, ha dichiarato Song.

Song ha inoltre dichiarato che, con il primo standard 3GPP per 5.5G (5G-A), il Release 18, che si prevede verrà congelato nella prima metà del 2024, verrà raggiunta un'altra pietra miliare; e “Huawei è pronta a collaborare con gli operatori globali e i partner dell'ecosistema nella corsa verso l'era del 5.5G (5G-A)… creando un ecosistema efficiente per aiutare un maggior numero di consumatori e settori a passare al digitale”.

Per leggere l'intero articolo, visitare https://developingtelecoms.com/telecom-technology/wireless-networks/15470-5-5g-5g-a-has-come-to-reality.html

Informazioni su Developing Telecoms

Developing Telecoms è il principale portale di notizie online sulle telecomunicazioni nei mercati emergenti, che offre notizie e informazioni nel settore delle telecomunicazioni ai dirigenti e responsabili delle decisioni degli operatori di rete, dei governi e degli utenti finali. Developing Telecoms riceve 6,5 milioni di visualizzazioni delle sue pagine all'anno e oltre 1,2 milioni di singoli utenti all'anno. La sua newsletter settimanale sui mercati emergenti conta oltre 50.000 abbonati. Developing Telecoms pubblica una serie di report speciali sulle telecomunicazioni nei mercati emergenti con argomenti che vanno dal 5G, all'IoT, dalle Smart Cities alla Last Mile Connectivity.

Fonte: Business Wire

