1 su 5 azienda hanno delle disparità tra le emissioni CDP - GHG che riferiscono e i loro report sulla sostenibilità aziendale

NEW YORK: Una nuova ricerca condotta da Clarity AI, azienda leader nelle piattaforme tecnologiche per i processi della sostenibilità, rivela come ci siano delle discrepanze su un'azienda ogni cinque tra i dati CDP riferiti e i dati sulle emissioni riportati nei propri report sulla sostenibilità aziendale.

Uno studio condotto da Clarity AI che ha incluso circa 1500 data point da oltre 850 aziende che hanno condiviso dati sul clima riguardanti il CDP nel 2022, ha rivelato come un'azienda ogni cinque abbia rilasciato dei dati sulle emissioni GHP diversi da quelli nei questionari CDP e nei loro report annuali sulla sostenibilità aziendale.

Questo pattern è stato riscontrato nei valori delle emissioni sia per lo Scope 1, sia per lo Scope 2.

Contatti per la Stampa

Edelman

clarityAI@edelmansmithfield.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita