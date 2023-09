ICCPP ODM+ ha vinto due Muse Design Gold Awards, dimostrando la propria leadership nello spazio del Creative Design

SHENZHEN, China: Recentemente, sono state annunciate le aziende vincitrici del MUSE Design Awards 2023, conosciuti come i Premi Oscar del settore del Design, e la sigaretta elettronica eco-friendly ICCPP ODM+ di Cyclo e SPEEX X1, uno dei prodotti dual-coil di SPEEX e della serie Screen Display, ha catturato l’attenzione dell’evento e vinto il Gold Awards of Muse Design competendo contro 40.000 altri prodotti da tutto il mondo, grazie alla visione innovativa, a un design rivoluzionario di tipo user-centered e concetti improntati sulla sostenibilità per il bene sia dell’uomo, sia della natura.

I MUSE Design Awards sono stati istituiti nel 2015 da International Awards Associates (IAA), un’associazione di premi dedicati al design con una lunga storia negli Stati Uniti, che rappresenta una dei più influenti eventi di premiazione nel campo del Creative Design di tutto il mondo.

