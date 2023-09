Swift e Wise si alleano per ampliare le opzioni di pagamenti transfrontalieri a livello globale

La collaborazione aiuterà gli istituti finanziari a offrire una scelta più ampia ai propri clienti per i pagamenti transfrontalieri

I pagamenti avviati dalle banche tramite Swift potranno essere completati rapidamente e con facilità su Wise grazie alla nuova offerta di servizi di correspondent banking di Wise Platform

TORONTO: Swift e Wise hanno annunciato l'avvio di una collaborazione innovativa per aumentare le opzioni di pagamenti transfrontalieri per gli istituti finanziari e i loro clienti, consentendo l'esecuzione senza problemi su Wise di pagamenti inviati in modo sicuro tramite Swift, con una trasparenza end-to-end.

Gli istituti finanziari che desiderano innovare la propria offerta saranno in grado di indirizzare i messaggi di pagamento Swift direttamente a Wise Platform, la soluzione di infrastruttura Wise per banche e grandi imprese, attraverso la sua più recente soluzione di servizi di correspondent banking.

Fonte: Business Wire

