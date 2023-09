La World Manufacturing Convention 2023 si terrà a Hefei, Anhui dal 20 al 24 settembre

HEFEI, Cina: La World Manufacturing Convention 2023 si terrà a Hefei, nell'Anhui, dal 20 al 24 settembre. La Convention di quest'anno, dal titolo "Smart Manufacturing for a Better World", vedrà riuniti i principali produttori della provincia cinese di Anhui, tra cui produttori di veicoli a risparmio energetico, circuiti integrati ed elettrodomestici intelligenti, per mostrare i loro punti di forza.

Secondo quanto riportato, la World Manufacturing Convention avrà aree espositive per i settori chiave, i principali Paesi produttori, le catene industriali vantaggiose, la trasformazione digitale e i "Little Giants" nazionali specializzati e innovativi. La Convention si concentrerà sulle ultime conquiste dell'industria manifatturiera mondiale, tra cui computer quantistici, potenti razzi, treni a levitazione magnetica in grado di raggiungere una velocità di 600 chilometri all'ora, sistemi di terapia protonica superconduttori e presse per stampi di precisione da 80.000 tonnellate. Il numero di aziende partecipanti e di aree espositive raggiungerà un massimo storico.

Dal 2018, la World Manufacturing Convention si è tenuta con successo a Hefei, la capitale della provincia di Anhui, per cinque anni consecutivi. Ha attirato oltre 14.800 ospiti, ha garantito 3.021 accordi per progetti e ha visto investimenti effettivi superiori a mille miliardi di RMB.

Sicuramente questa conferenza è destinata ad emergere come una piattaforma fondamentale per i professionisti del settore per lo scambio di idee innovative, la condivisione di esperienze preziose e la creazione di collaborazioni. L'evento annuncerà una nuova era di scoperte e progressi nell'industria manifatturiera globale.

