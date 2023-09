Visa annuncia i finalisti Fintech per la Visa Everywhere Initiative 2023 al TechCrunch Disrupt

I finalisti saliranno sul Fintech Stage all'evento TechCrunch Disrupt dove chi vincerà riceverà 50mila dollari in premio per aiutare a ridefinire il futuro degli spostamenti di denaro.

SAN FRANCISCO: Visa (NYSE: V), azienda leader nei pagamenti, e TechCrunch, azienda leader nelle pubblicazioni tecnologiche online, ospiteranno le finali globali della Visa Everywhere Initiative (VEI) 2023 durante l'evento TechCrunch Disrupt presso il Moscone Center a San Francisco, CA. La competizione prenderà luogo in data 19 settembre sul Fintech Stage, dove i finalisti VEI di quest'anno potranno presentare il pitch della propria soluzione per i pagamenti davanti un panel di giudici rinomati.

Contatti per la Stampa

Jackie Dresch - jdresch@visa.com

Fonte: Business Wire

