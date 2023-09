Aiosyn introduce Kidney AI Platform per rivoluzionare le ricerche sulle malattie legate ai reni

NIJMEGEN, Paesi Bassi: Aiosyn, azienda specializzata nella produzione di software medici supportati dalla IA per fornire soluzioni a diverse patologie, ha annunciato il rilascio della suite AI Kidney, progettata per far progredire la ricerca nel campo delle malattie legate ai reni. Facendo leva su tecnologie avanzate di deep learning, questa soluzione innovative fornisce alle aziende di ricerca biofarmaceutica degli strumenti avanzati per analizzare le strutture dei reni e quantificare l'impatto di eventuali lesioni sulla salute dei reni. La suite AI Kidney di Aiosyn segna un altro importante obiettivo raggiunto per l'azienda, seguendo il recente lancio di Aiosyn Mitosis Research.

Patrick de Boer, CEO di Aiosyn ha commentato: "La piattaforma consentirà ai ricercatori di identificare nuovi ed esistenti biomarcatori CKD per studiare specifici sottogruppi di pazienti.

