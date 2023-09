Le indagini forensi puntano sul mobile con Thales

Thales presenta la sua Evidence & Investigation Suite , una soluzione di riconoscimento biometrico di nuova generazione pensata per le forze di polizia e dell'ordine.

, una soluzione di riconoscimento biometrico di nuova generazione pensata per le forze di polizia e dell'ordine. Questa soluzione all'avanguardia include una serie completa di funzionalità supportate da soluzioni cloud-based e dispositivi biometrici multimodali compatti, che consentono una più rapida risoluzione dei crimini e un'indagine efficace sugli indagati.

Inoltre, l'applicazione multifunzione ultramobile offre agli operatori di primo intervento una soluzione biometrica adeguata, in grado di portare sul campo le funzionalità delle indagini forensi.

PARIS LA DÉFENSE: Per decenni le competenze di Thales hanno garantito ai professionisti delle indagini il massimo livello di prestazioni per la registrazione, l'analisi e il confronto dei dati biometrici. Oggi Thales porta le indagini forensi a un livello superiore grazie a una delle soluzioni più quotate dal NIST, in grado di offrire precisione, personalizzazione e modularità senza compromessi.

